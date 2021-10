Human Readable Time solution code explanation

The solution code for Human Readable Time challenge on codewars is:

function secondsToString(seconds) { var numhours = Math.floor(((seconds % 31536000) % 86400) / 3600); var numminutes = Math.floor((((seconds % 31536000) % 86400) % 3600) / 60); var numseconds = (((seconds % 31536000) % 86400) % 3600) % 60; return numhours + ":" + numminutes + ":" + numseconds + ":"; }

I don’t understand this code, especially these three variables:

numhours, numminutes, numseconds

So I need explanation for this solution code.

This link the CHALLENGE: