Howto Select2 open value new window

Create a custom function which loops through your selected items and then trigger window.open for each.

<input type="button" class="btn btn-secondary" id="button" onclick="openLinks(document.jump.param.options[document.jump.param.selectedIndex].value)" value="Get Files" /> function openLinks(links) { links.forEach(link => window.open(link)); }

Keep in mind that popup blocking is a thing which might block your attempt to open a link to other domains.