How would I set the height of this to 100%?

It’s set to 100%, but it’s not showing 100%.

How do I set the height to 100%?

code: https://jsfiddle.net/jgLfmo1e/4/

.container { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: 100%; } .door-left, .door-right { position: absolute; height: 100%; width: 50%; top: 0%; transition: all ease 8s; -moz-transition: all ease 8s; -webkit-transition: all ease 8s; -o-transition: all ease 8s; -ms-transition: all ease 8s; } .door-left { left: 0%; background-color: rgb(91, 96, 106); } .door-right { left: 50%; background-color: rgb(229, 211, 211); } .container:hover .door-left { left: -50%; } .container:hover .door-right { left: 100%; }