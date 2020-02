How would I paste this Javascript into a new html page

This is for a add to cart function, I have it working but its on the same page as my items but i want the cart on a new page but cant get the products to add to cart on the new page

function addItemToCart(title, price, imageSrc) { var cartRow = document.createElement('div') cartRow.classList.add('cart-row') var cartItems = document.getElementsByClassName('cart-items')[0] var cartItemNames = cartItems.getElementsByClassName('cart-item-title') var cartRowContents = ` <div class="cart-item cart-column"> <img class="cart-item-image" src="${imageSrc}" width="100" height="100"> <span class="cart-item-title">${title}</span> </div> <span class="cart-price cart-column">${price}</span> <div class="cart-quantity cart-column"> <input class="cart-quantity-input" type="number" value="1"> <button class="btn btn-danger" type="button">REMOVE</button> </div>` cartRow.innerHTML = cartRowContents cartItems.append(cartRow) cartRow.getElementsByClassName('btn-danger')[0].addEventListener('click', removeCartItem) cartRow.getElementsByClassName('cart-quantity-input')[0].addEventListener('change', quantityChanged) }