How to validate my quiz answers till the end to show a full score?

Hi, I am new here! xD

Need help for my assignment. TT-TT

My quiz has a textbox, mcq and checkbox.

At first, the checkAnswer() worked when I did not input the show() function to my JavaScript. It showed my overall score.

But after I input that show() function to display 1 question at a time, my score is always 5/7 or less.

And I think the score 5/7 is only for the checkbox. Question 1 and 2 is ignored by the checkAnswers().

Please do tell what is wrong with my code and if you have any recommendations. Please do tell.

Here is the demo

Below is my JavaScript

function show(param_div_id) { document.getElementById('start').innerHTML = document.getElementById(param_div_id).innerHTML; } //FORCE UPPERCASE document.getElementById("field1").addEventListener("keypress", forceKeyPressUppercase, false); document.getElementById("field2").addEventListener("keypress", forceKeyPressUppercase, false); function retake() { location.reload(); } //VALIDATE ANSWERS AND SCORE function checkAnswers(){ var number = 0; var numCorrect = 0; var totalQuestions = 3 var q1 = document.forms['quizForm']['q1'].value.toString(); var q2 = document.forms['quizForm']['q2'].value.toString(); var q3 = document.forms['quizForm']['q3'].value.toString(); var numCorrect=0; if(q1=="correct"){ numCorrect++; } if((q2=="5") || (q2=="FIVE")){ numCorrect++; } var checkboxes = document.getElementsByName("q3"); var checkboxChecked = []; for(var i = 0; i < checkboxes.length; i++) { if(checkboxes[i].checked && (checkboxes[i].value === "correct")) { checkboxChecked.push(checkboxes[i]); numCorrect++; } } alert("You got " +numCorrect+ " out of 7 correct"); }

Here is my HTML