How to use IN with WHERE

Hi,

I would like to use IN with WHERE in my MySQL query, I’ve got the following queries the first one gives me the correct result but I don’t get the same with the second query why? many thanks

SELECT DISTINCT archive.document_id, archive.document_status, archive.document_description, files.file_date, files.file_id, files.file_type, buildings.building_name FROM user_join LEFT JOIN archive ON archive.document_id = user_join.archive_id LEFT JOIN files ON files.file_id = user_join.file_id LEFT JOIN buildings_join ON buildings_join.building_id = user_join.building_id LEFT JOIN buildings ON buildings.building_id = buildings_join.building_id WHERE (user_join.user_id = 34 AND archive.document_permission = 1 OR archive.document_permission = 4 OR archive.document_permission = 7) AND archive.document_status = 1 AND buildings_join.user_id = 34 ORDER BY files.file_date DESC