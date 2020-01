How to translate with symfony translator?

I am using Twig, twig-bridge, symfony/form and symfony/translator v4. Not Symfony framework. I am confused about translator. In {root}/translations/messages.fr.php I wrote:

// translations/messages.fr.php return [ 'Symfony is great' => "J'aime Symfony", ];

In main script in {root} I wrote:

setlocale(LC_ALL, 'fr_FR'); $translator = new Translator('fr'); $translated = $translator->trans('Symfony is great'); var_dump($translated); // Not translated!

and in Twig template I wrote:

<h1>{% trans %}Symfony is great{% endtrans %}</h1>

But this is not translated. I still get the english version. What mistake I did? Should I move {root}/translations/messages.fr.php to somewhere else as this is standalone and not symfony framework?