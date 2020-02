Here is my dropdown field in react form

<FormControl className="material-form__field"> <InputLabel>Select Age Group"</InputLabel> <Select onChange={this.handleChange} inputProps={{ name: 'age_group', }} > <MenuItem value={1}> 10-20 </MenuItem> <MenuItem value={2}> 20-30 </MenuItem> <MenuItem value={2}> 30-40 </MenuItem> </Select> </FormControl>

I wnt to show value 10-20 by default in dropdown when form is opened everytime

How can I do that?