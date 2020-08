How to select MySQL Table using drop list in PHP

Hi Guys,

I am learning PHP and I am working on search filter from one Table in MySQL but I want to let it choose the table name from drop list which let me choose any table want to make filter on it.

I tried this code but didn’t work with me:

Filter.php:

<html> <body> <select name="mytableselect" > <option value="tablename1"> Table Name 2 </option> <option value="tablename2"> Table Name 2 </option> <option value="tablename3"> Table Name 3 </option> <option value="tablename4"> Table Name 4 </option> <option value="tablename5"> Table Name 5 </option> </select> <div class="container box"> <h1 align="center">Search in Database</h1> <br /> <div class="table-responsive"> <br /> <div class="row"> <div class="input-daterange"> <div class="col-md-4"> <input type="text" name="start_date" id="start_date" class="form-control" /> </div> <div class="col-md-4"> <input type="text" name="end_date" id="end_date" class="form-control" /> </div> </div> <div class="col-md-4"> <input type="button" name="search" id="search" value="Search" class="btn btn-info" /> </div> </div> <br /> <table id="order_data" class="table table-bordered table-striped"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Temp</th> <th>Time</th> <th>Date</th> <th>Clock</th> </tr> </thead> </table> </div> </div> </body> </html> <script type="text/javascript" language="javascript" > $(document).ready(function(){ $('.input-daterange').datepicker({ todayBtn:'linked', format: "yyyy-mm-dd", autoclose: true }); fetch_data('no'); function fetch_data(is_date_search, start_date='', end_date='', mytableselect='') { var dataTable = $('#order_data').DataTable({ "processing" : true, "serverSide" : true, "order" : [], "ajax" : { url:"fetch.php", type:"POST", data:{ is_date_search:is_date_search, start_date:start_date, end_date:end_date, mytableselect:mytableselect } } }); } $('#search').click(function(){ var start_date = $('#start_date').val(); var end_date = $('#end_date').val(); var mytableselect = $('#mytableselect').val(); if(start_date != '' && end_date !='') { $('#order_data').DataTable().destroy(); fetch_data('yes', start_date, end_date, mytableselect); } else { alert("Both Date is Required"); } }); }); </script>

Fetch.php: