Here are the two simple JavaScript functions I’d like to run on user interactions:

window.addEventListener('load', function() { window.OneSignal.push(function() { window.OneSignal.showSlidedownPrompt(); }); }); jQuery(document).ready(function($) { $('.btn').on('click', function() { window.localStorage.setItem('btnClicked', true); }); });

The above functions should only run after user interactions ( ["keydown","mousemove","touchstart","wheel"] ) from a user.

Can anyone help me with that?