How to print argument value to error log?

The following is my function,

protected function mergeMetadataElement(array $bundleComponents, $name, array $data, $reverseMerge = false) { if (isset($bundleComponents[$name])) { $bundleComponents[$name] = $reverseMerge ? array_replace_recursive($data, $bundleComponents[$name]) : array_replace_recursive($bundleComponents[$name], $data); return [$bundleComponents, true]; } else { foreach ($bundleComponents as &$childData) { if (isset($childData['attributes']['class']) && is_a($childData['attributes']['class'], \Magento\Ui\Component\Container::class, true) && isset($childData['children']) && is_array($childData['children']) ) { list($childData['children'], $isMerged) = $this->mergeMetadataElement( $childData['children'], $name, $data, $reverseMerge ); if ($isMerged) { return [$bundleComponents, true]; } } } } return [$bundleComponents, false]; }

the third argument $data return null, how to debug whether the data is getting or not?