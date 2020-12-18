How to pay the collage's fees online Via Fawry

مع بداية العام الدراسي الجديد، تقدر دلوقتي تدفع مصاريف جامعتك اسهل مع فوري من خلال 3 طرق بسيطة.

كيفية دفع مصاريف الجامعة من خلال فوري

1- ادخل علي القائمة الرئيسية

2- ثم ادخل علي تعليم

3- و اختار جامعتك

ماهي الجامعات التي يمكنني دفع مصاريفها من خلال فوري

• جامعة عين شمس

• جامعة القاهرة

• جامعة الاسكندرية

• جامعة بني سويف

• جامعة المنيا

• جامعة الزقازيق

كيفية دفع مصروفات كلية الهندسة جامعة عين شمس

1- ادخل علي القائمة الرئيسية و اختار تعليم ثم جامعة عين شمس

2-اختار دفع (مصاريف الجامعة- كلية هندسة ساعات معتمدة- هندسة عام)

3- أدخل رقم الطالب مرتين

4- أكد الدفع واستلم الايصال

كيفية دفع مصاريف جامعة القاهرة من خلال فوري

١. من القائمة الرئيسية أختار تعليم ثم جامعة القاهرة

٢. أختار دفع المصروفات الدراسية، كود الخدمة 612

٣. أدخل رقم الطالب مرتين

٤. ستظهر بيانات الطالب اضغط على استمرار

٥. أكد الدفع واستلم الايصال

دفع مصاريف جامعة المنصورة

١. من القائمة الرئيسية أختار تعليم ثم جامعة المنصورة

٢. أختار دفع الرسوم الدراسية كود الخدمة 629

٣. أدخل رقم الطالب مرتين

٤. ستظهر بيانات الطالب أضغط استمرار

٥. أكد الدفع واستلم

: دفع مصروفات جامعة الزقازيق

١. من القائمة الرئيسية أختار تعليم ثم جامعة الزقازيق

٢. أختار دفع مصاريف جامعة الزقازيق كود الخدمة 632

٣. أدخل رقم الطالب مرتين

٤. ستظهر بيانات الطالب أضغط استمرار

٥. أكد الدفع واستلم الايصال

كيفية دفع مصروفات جامعة بني سويف

١. من القائمة الرئيسية أختار تعليم ثم جامعة بني سويف

٢. أختار دفع مصاريف الجامعة كود الخدمة 613

٣. أدخل رقم الطالب أو الرقم القومى مرتين

٤. ستظهر بيانات الطالب أضغط استمرار

٥. أكد الدفع واستلم الايصال

كيفية دفع مصروفات جامعة المنيا

١. من القائمة الرئيسية أختار تعليم ثم جامعة المنيا

٢. أختار دفع الرسوم الدراسية كود خدمة 634

٣. أدخل رقم الطالب أو الرقم القومى مرتين

٤. ستظهر بيانات الطالب أضغط استمرار

٥. أكد الدفع واستلم الايصال

كيفية دفع مصروفات جامعة الاسكندرية :

١. من القائمة الرئيسية أختار تعليم ثم جامعة الاسكندرية

٢. أختار دفع الرسوم الدراسية كود خدمة 628

٣. أدخل رقم الطالب أو الرقم القومى مرتين

٤. ستظهر بيانات الطالب أضغط استمرار

٥. أكد الدفع واستلم الايصال