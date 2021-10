How to node.js require all files in a folder and add a variable to them?

I have all these

const getData = require("../controllers/getData"); const singleEntry = require("../controllers/singleEntry"); const getCategories = require("../controllers/getCategories"); const addEntry = require("../controllers/addEntry"); const removeEntry = require("../controllers/removeEntry"); const addOneCategory = require("../controllers/addOneCategory"); const removeOneCategory = require("../controllers/removeOneCategory"); const passId = require("../controllers/passId"); const editAll = require("../controllers/editAll");

I can do this:

var controllerPath = require("path").join(__dirname, "../controllers"); require("fs") .readdirSync(controllerPath) .forEach(function (file) { require(file); });