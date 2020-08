How to make users vote only once on my Voting App

Hi Guys,

In this code below, I want users to be able to vote only once. I am having difficulty in doing this. Please is there anybody here that can help? I use dart/flutter and firestore as backend.

import 'package:cloud_firestore/cloud_firestore.dart'; import 'package:compuvote/models/finance_model.dart'; import 'package:compuvote/routes/home_page.dart'; import 'package:compuvote/routes/transitionroute.dart'; import 'package:firebase_auth/firebase_auth.dart'; import 'package:flutter/material.dart'; import 'package:charts_flutter/flutter.dart' as charts; class FinanceResult extends StatefulWidget { @override _FinanceResultState createState() { return _FinanceResultState(); } } class _FinanceResultState extends State<FinanceResult> { List<charts.Series<Record, String>> _seriesBarData; List<Record> mydata; _generateData(mydata) { _seriesBarData = List<charts.Series<Record, String>>(); _seriesBarData.add( charts.Series( domainFn: (Record record, _) => record.name.toString(), measureFn: (Record record, _) => record.votes, //colorFn: (Record record, _) => record.color, id: 'Record', data: mydata, // Set a label accessor to control the text of the arc label. labelAccessorFn: (Record row, _) => '${row.name}: ${row.votes}', colorFn: (_, __) => charts.MaterialPalette.cyan.shadeDefault, fillColorFn: (_, __) => charts.MaterialPalette.transparent, ), ); } @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold( appBar: AppBar( title: Text('Finance Result'), leading: IconButton( icon: Icon(Icons.home), onPressed: () { Navigator.push(context, TransitionPageRoute(widget: HomePage())); }, ), ), body: Container( color: Colors.grey.shade100, child: _buildBody(context), )); } Widget _buildBody(BuildContext context) { return Column( children: <Widget>[ StreamBuilder<QuerySnapshot>( stream: Firestore.instance.collection('finance').snapshots(), builder: (context, snapshot) { if (!snapshot.hasData) { return Center( child: LinearProgressIndicator( valueColor: AlwaysStoppedAnimation( Theme.of(context).primaryColor, ), ), ); } else { List<Record> finance = snapshot.data.documents .map((documentSnapshot) => Record.fromMap(documentSnapshot.data)) .toList(); return _buildChart(context, finance); } }, ), ], ); } Widget _buildChart(BuildContext context, List<Record> recorddata) { mydata = recorddata; _generateData(mydata); return Padding( padding: EdgeInsets.all(8.0), child: Container( width: MediaQuery.of(context).size.width, height: MediaQuery.of(context).size.height / 1.2, child: Center( child: Column( children: <Widget>[ /* * Text( 'Result for Finance', style: TextStyle(fontSize: 24.0, fontWeight: FontWeight.bold), ), * */ SizedBox( height: 10.0, ), Expanded( child: charts.PieChart( _seriesBarData, animate: true, animationDuration: Duration(seconds: 3), //For adding labels to the chart defaultRenderer: new charts.ArcRendererConfig( strokeWidthPx: 2.0, arcWidth: 100, arcRendererDecorators: [ // <-- add this to the code charts.ArcLabelDecorator( labelPosition: charts.ArcLabelPosition.auto, labelPadding: 3, showLeaderLines: true, insideLabelStyleSpec: charts.TextStyleSpec( color: charts.Color.white, fontSize: 12, ), outsideLabelStyleSpec: charts.TextStyleSpec( color: charts.Color.black, fontSize: 12, ), ), ]), /* * behaviors: [ new charts.DatumLegend( entryTextStyle: charts.TextStyleSpec( color: charts.MaterialPalette.purple.shadeDefault, fontSize: 18), ) ], * */ ), ), Container( width: MediaQuery.of(context).size.width / 3.5, height: 1, color: Colors.black38, ), Expanded( child: Scaffold( backgroundColor: Colors.grey.shade100, body: _castVote(context), ), ), ], ), ), ), ); } Widget _castVote(BuildContext context) { return StreamBuilder<QuerySnapshot>( stream: Firestore.instance.collection('finance').snapshots(), builder: (context, snapshot) { if (!snapshot.hasData) return Center( child: LinearProgressIndicator( valueColor: AlwaysStoppedAnimation( Theme.of(context).primaryColor, ), ), ); return _buildList(context, snapshot.data.documents); }, ); } Widget _buildList(BuildContext context, List<DocumentSnapshot> snapshot) { return ListView( padding: const EdgeInsets.only(top: 20.0), // ignore: missing_return children: snapshot.map((data) => _buildListItem(context, data)).toList(), ); } Widget _buildListItem(BuildContext context, DocumentSnapshot data) { final record = Record.fromSnapshot(data); return Padding( key: ValueKey(record.name), padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16.0, vertical: 8.0), child: Card( elevation: 2, child: Container( decoration: BoxDecoration( border: Border.all(color: Colors.grey.shade100), borderRadius: BorderRadius.circular(5.0), ), child: ListTile( title: Text(record.name), trailing: Text(record.votes.toString()), onTap: () => record.reference.updateData({'votes': record.votes + 1}), ), ), ), ); } }