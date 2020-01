How to make nth-child include a range (eg. 0-19)

hi all,

I have a bit of css code and each div child needs to have a property.

Hence it looks like this. It goes from 0 all the way to 19.

div:nth-child(0) { transform: translate3D(0%, 0%, calc(var(--itemZ) * var(--cameraSpeed) * 0 * -1px)); } div:nth-child(1) { transform: translate3D(0%, 0%, calc(var(--itemZ) * var(--cameraSpeed) * 1 * -1px)); } div:nth-child(2) { transform: translate3D(0%, 0%, calc(var(--itemZ) * var(--cameraSpeed) * 2 * -1px)); } [...] div:nth-child(17) { transform: translate3D(0%, 0%, calc(var(--itemZ) * var(--cameraSpeed) * 17 * -1px)); } div:nth-child(18) { transform: translate3D(0%, 0%, calc(var(--itemZ) * var(--cameraSpeed) * 18 * -1px)); } div:nth-child(19) { transform: translate3D(0%, 0%, calc(var(--itemZ) * var(--cameraSpeed) * 19 * -1px)); }

Is there a way that I can make it so it understands 0-19 in one line only?

Any ideas?