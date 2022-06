hi

This below code generates excel file.

But when i open it, the mobile number is right aligned in column in excel.

How can i left align it in excel through php ?

Also how do i increase column width in excel through php ?

thanks

vineet

while ($row = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { $output.= $row['firstname'] . "\t". $row['mobile'] ."\t". $row['user_date'] ."

"; } header('Content-Type: application/xls'); header('Content-Disposition: attachment; filename=users-'.'.xls'); echo $output;