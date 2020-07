i am trying to integrate Mailchimp in node js and I am getting 401 error.

const baseUrl = https://us10.api.mailchimp.com/3.0 ;

const apikey = process.env.API_KEY; const listId = process.env.LIST_ID; const{email}=req.body const contact = { email_address: email, status: "subscribed" }; const result = await axios.post( `${baseUrl}/lists/${listId}/members`,{ headers: { Authorization:`Bearer ${apikey}` }});