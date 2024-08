How to get tr values onclick in datatables

I am trying to get #cccr TBODY TR TD[0] value from my website datatables table. I want user to click on a TR, get the value from a hidden TD in that TR.

I had gridjs.js working, but my DataTables version in much nicer.

https://verlager.pro/showcase.php?player=capp

<script> $(document).ready(function() { $('#cccr').DataTable({columns: [ { data: 'game' }, { data: 'Date' }, { data: 'Event' }, { data: 'ECO' }, { data: 'White' }, { data: 'W_elo' }, { data: 'Black' }, { data: 'B_elo' }, { data: 'Result' } ], ajax: 'assets/games.json', responsive: true, columnDefs: [{ visible: false, targets: 0 }], "search": {"search": player}, sort: true, stateSave: false, bPaginate: false, bLengthChange: true, bFilter: true, bInfo: true, sPaginationType: "full_numbers", sScrollY: "25rem", responsive: true, bAutoWidth:true, autoWidth: true }); }); </script>

I have tried many solutions, none work.

Anyone have a solution?