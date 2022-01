How to get correct count for like or dislike

Hi, I tried to make like/dislike in the site and I found the code in github it works but when I click like or dislike button I get 2 and not 1(exemple like:2 dislike:0) but I need like:1 dislike:0 or like:0 dislike:1 and also I get 2 message with sweetalert if I have like:1 and I click in like button to unlike product it should give me one message “you have unliked the product” and not “you have unliked the product” then " you have liked the product" so please how to change code to work correctly and thank you very much

productcontroller:

public function jquery() { $products = Product::withCount('likes', 'dislikes') ->when(auth()->check(), function ($query) { $query->with(['ratings' => function ($query) { $query->where('user_id', auth()->id()); }]); }) ->get(); return view('site.pages.jquery', compact('products')); } public function rateProduct(Request $request) { if (auth()->guest()) { return response(['message' => 'You are not logged in. Please log in to rate post'], 401); } $request->validate([ 'type' => 'required|in:like,dislike', 'product_id' => 'required|exists:products,id' ]); $user = auth()->id(); $product = Product::find($request->input('product_id')); $unrated = (boolean) $product->ratings()->where('user_id', $user)->where('type', $request->input('type'))->count(); $detached = (boolean) $product->ratings()->detach($user); if (!$unrated) { $product->ratings()->attach($user, [ 'type' => $request->input('type') ]); } $product->loadCount('likes', 'dislikes'); $likes = $product->likes_count; $dislikes = $product->dislikes_count; return response(compact('detached', 'unrated', 'likes', 'dislikes')); }

jquery.blade.php