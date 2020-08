Hi guys!

How to generate an integer unique id that is made up of a current timestamp and a random 5 digit number.

For example 159655053112345

I tried this:

$OrderID = (int)date(‘Ymd’).substr(time(), -5) . substr(microtime(), 2, 5) . sprintf(’%02d’, rand(1000, 9999));

But I got the same id every time.

I get to save it to an integer filed of MySQL.