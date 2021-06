How to Fix tooltips value not rendering in AmCharts

Hey there!

I’m trying to integrate dataset for IBM stock values in AmCharts of series CandleStick Chart I simply want 2 charts one is candlestick and other one is bar chart for volumes When try to put my data set in it chart render perfect except when I move cursor in graph It just show placeholder text but not actual values

here is my chart and error image

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Stock Chart candleilght</title> <style> #chartdiv { width: 100%; height: 500px; max-width: 100%; } </style> <!-- Resources --> <script src="https://cdn.amcharts.com/lib/4/core.js"></script> <script src="https://cdn.amcharts.com/lib/4/charts.js"></script> <script src="https://cdn.amcharts.com/lib/4/themes/animated.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js" integrity="sha512-894YE6QWD5I59HgZOGReFYm4dnWc1Qt5NtvYSaNcOP+u1T9qYdvdihz0PPSiiqn/+/3e7Jo4EaG7TubfWGUrMQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script> <!-- Chart code --> <script> var output = []; $.get('https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_WEEKLY&symbol=IBM&apikey=demo', function( res ) { // let input = (res["Weekly Time Series"]); // console.log(input); // let boxes = Object.keys(input).map( key => input); // // console.log(boxes); Object.keys(res["Weekly Time Series"]).forEach((index) => { output.push({...res["Weekly Time Series"][index],"date":index}); }); }); // console.log(output); setTimeout((ext) => { am4core.ready(function() { console.log(output) // Themes begin am4core.useTheme(am4themes_animated); // Themes end // Create chart var chart = am4core.create("chartdiv", am4charts.XYChart); chart.padding(0, 15, 0, 15); // Load data // chart.dataSource.url = "https://www.amcharts.com/wp-content/uploads/assets/stock/MSFT.csv"; // chart.dataSource.parser = new am4core.CSVParser(); // chart.dataSource.parser.options.useColumnNames = true; // chart.dataSource.parser.options.reverse = true; chart.data = output; chart.data.parser = new am4core.JSONParser(); // the following line makes value axes to be arranged vertically. chart.leftAxesContainer.layout = "vertical"; // uncomment this line if you want to change order of axes // chart.bottomAxesContainer.reverseOrder = true; var dateAxis = chart.xAxes.push(new am4charts.DateAxis()); dateAxis.renderer.grid.template.location = 0; dateAxis.renderer.ticks.template.length = 8; dateAxis.renderer.ticks.template.strokeOpacity = 0.1; dateAxis.renderer.grid.template.disabled = true; dateAxis.renderer.ticks.template.disabled = false; dateAxis.renderer.ticks.template.strokeOpacity = 0.2; dateAxis.renderer.minLabelPosition = 0.01; dateAxis.renderer.maxLabelPosition = 0.99; dateAxis.keepSelection = true; dateAxis.minHeight = 30; dateAxis.groupData = true; dateAxis.minZoomCount = 5; // these two lines makes the axis to be initially zoomed-in dateAxis.start = 0.7; dateAxis.keepSelection = true; var valueAxis = chart.yAxes.push(new am4charts.ValueAxis()); valueAxis.tooltip.disabled = true; valueAxis.zIndex = 1; valueAxis.renderer.baseGrid.disabled = true; // height of axis valueAxis.height = am4core.percent(65); valueAxis.renderer.gridContainer.background.fill = am4core.color("#000000"); valueAxis.renderer.gridContainer.background.fillOpacity = 0.05; valueAxis.renderer.inside = true; valueAxis.renderer.labels.template.verticalCenter = "bottom"; valueAxis.renderer.labels.template.padding(2, 2, 2, 2); //valueAxis.renderer.maxLabelPosition = 0.95; valueAxis.renderer.fontSize = "0.8em" // "2021-06-03": { // "1. open": "145.0000", // "2. high": "145.8800", // "3. low": "143.7500", // "4. close": "145.5500", // "5. volume": "9335112" // }, var series = chart.series.push(new am4charts.CandlestickSeries()); series.dataFields.dateX = "date"; series.dataFields.openValueY = "1. open"; series.dataFields.valueY = "4. close"; series.dataFields.lowValueY = "3. low"; series.dataFields.highValueY = "2. high"; series.clustered = false; series.tooltipText = "open: ${openValueY.value}

low: ${lowValueY.value}

high: ${highValueY.value}

close: ${valueY.value}"; series.name = "Series 1"; series.defaultState.transitionDuration = 0; // console.log(series); var valueAxis2 = chart.yAxes.push(new am4charts.ValueAxis()); valueAxis2.tooltip.disabled = true; // height of axis valueAxis2.height = am4core.percent(35); valueAxis2.zIndex = 3 // this makes gap between panels valueAxis2.marginTop = 30; valueAxis2.renderer.baseGrid.disabled = true; valueAxis2.renderer.inside = true; valueAxis2.renderer.labels.template.verticalCenter = "bottom"; valueAxis2.renderer.labels.template.padding(2, 2, 2, 2); //valueAxis.renderer.maxLabelPosition = 0.95; valueAxis2.renderer.fontSize = "0.8em" valueAxis2.renderer.gridContainer.background.fill = am4core.color("#000000"); valueAxis2.renderer.gridContainer.background.fillOpacity = 0.05; var series2 = chart.series.push(new am4charts.ColumnSeries()); series2.dataFields.dateX = "date"; series2.clustered = false; series2.dataFields.valueY = "5. volume"; series2.yAxis = valueAxis2; series2.tooltipText = "{valueY.value}"; series2.name = "Series 2"; // volume should be summed series2.groupFields.valueY = "sum"; series2.defaultState.transitionDuration = 0; chart.cursor = new am4charts.XYCursor(); var scrollbarX = new am4charts.XYChartScrollbar(); var sbSeries = chart.series.push(new am4charts.LineSeries()); sbSeries.dataFields.valueY = "4. close"; sbSeries.dataFields.dateX = "Date"; scrollbarX.series.push(sbSeries); sbSeries.disabled = true; scrollbarX.marginBottom = 40; chart.scrollbarX = scrollbarX; scrollbarX.scrollbarChart.xAxes.getIndex(0).minHeight = undefined; /** * Set up external controls */ // Date format to be used in input fields var inputFieldFormat = "yyyy-MM-dd"; document.getElementById("b1m").addEventListener("click", function() { var max = dateAxis.groupMax["day1"]; var date = new Date(max); am4core.time.add(date, "month", -1); zoomToDates(date); }); document.getElementById("b3m").addEventListener("click", function() { var max = dateAxis.groupMax["day1"]; var date = new Date(max); am4core.time.add(date, "month", -3); zoomToDates(date); }); document.getElementById("b6m").addEventListener("click", function() { var max = dateAxis.groupMax["day1"]; var date = new Date(max); am4core.time.add(date, "month", -6); zoomToDates(date); }); document.getElementById("b1y").addEventListener("click", function() { var max = dateAxis.groupMax["day1"]; var date = new Date(max); am4core.time.add(date, "year", -1); zoomToDates(date); }); document.getElementById("bytd").addEventListener("click", function() { var max = dateAxis.groupMax["day1"]; var date = new Date(max); am4core.time.round(date, "year", 1); zoomToDates(date); }); document.getElementById("bmax").addEventListener("click", function() { var min = dateAxis.groupMin["day1"]; var date = new Date(min); zoomToDates(date); }); dateAxis.events.on("selectionextremeschanged", function() { updateFields(); }); dateAxis.events.on("extremeschanged", updateFields); function updateFields() { var minZoomed = dateAxis.minZoomed + am4core.time.getDuration(dateAxis.mainBaseInterval.timeUnit, dateAxis.mainBaseInterval.count) * 0.5; document.getElementById("fromfield").value = chart.dateFormatter.format(minZoomed, inputFieldFormat); document.getElementById("tofield").value = chart.dateFormatter.format(new Date(dateAxis.maxZoomed), inputFieldFormat); } document.getElementById("fromfield").addEventListener("keyup", updateZoom); document.getElementById("tofield").addEventListener("keyup", updateZoom); var zoomTimeout; function updateZoom() { if (zoomTimeout) { clearTimeout(zoomTimeout); } zoomTimeout = setTimeout(function() { var start = document.getElementById("fromfield").value; var end = document.getElementById("tofield").value; if ((start.length < inputFieldFormat.length) || (end.length < inputFieldFormat.length)) { return; } var startDate = chart.dateFormatter.parse(start, inputFieldFormat); var endDate = chart.dateFormatter.parse(end, inputFieldFormat); if (startDate && endDate) { dateAxis.zoomToDates(startDate, endDate); } }, 500); } function zoomToDates(date) { var min = dateAxis.groupMin["day1"]; var max = dateAxis.groupMax["day1"]; dateAxis.keepSelection = true; //dateAxis.start = (date.getTime() - min)/(max - min); //dateAxis.end = 1; dateAxis.zoom({start:(date.getTime() - min)/(max - min), end:1}); } chart.events.on("beforedatavalidated", function(ev) { chart.data.sort(function(a, b) { return (new Date(a.date)) - (new Date(b.date)); }); }); }); // end am4core.ready() }, 6000); </script> </head> <body> <!-- HTML --> <div id="controls" style="width: 100%; overflow: hidden;"> <div style="float: left; margin-left: 15px;"> From: <input type="text" id="fromfield" class="amcharts-input" /> To: <input type="text" id="tofield" class="amcharts-input" /> </div> <div style="float: right; margin-right: 15px;"> <button id="b1m" class="amcharts-input">1m</button> <button id="b3m" class="amcharts-input">3m</button> <button id="b6m" class="amcharts-input">6m</button> <button id="b1y" class="amcharts-input">1y</button> <button id="bytd" class="amcharts-input">YTD</button> <button id="bmax" class="amcharts-input">MAX</button> </div> </div> <div id="chartdiv"></div> </body> </html>

In above you can see that chart is render but in console I see some error of getTime in core.js fileI don’t understand why it’s throwing an error

Here is some of my data set



