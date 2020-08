How to fix error with stored procedure

Hi, I’ve got the following stored procedure:

BEGIN SELECT GROUP_CONCAT( CONCAT("MAX(IF(millesimal_table='", millesimal_table, "',millesimal_value ,0.000)) AS '", millesimal_table_name, "'"), " " )INTO @answers FROM ( SELECT DISTINCT millesimals.millesimal_table, millesimal_tables.millesimal_table_name FROM millesimal_tables LEFT JOIN millesimals ON millesimals . millesimal_table = millesimal_tables. millesimal_table_id WHERE millesimals.building_id = buildingID ) A; SET @query := CONCAT( 'SELECT buildings.building_name AS Condominio, flats.flat_interno AS Interno, flats.flat_piano AS Piano, building_units.unit_name AS Unità, COALESCE(building_subunits.subunit_name, "") AS Sottounità, GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT_WS(" ", users.user_first_name, users.user_last_name) SEPARATOR ", " ) AS "Proprietario",', @answers, 'FROM millesimals LEFT JOIN millesimal_tables ON millesimals.millesimal_table = millesimal_tables.millesimal_table_id LEFT JOIN flats ON millesimals.flat_id = flats.flat_id LEFT JOIN building_units ON building_units.unit_id = flats.flat_unit LEFT JOIN building_subunits ON building_subunits.subunit_id = flats.flat_subunit LEFT JOIN buildings ON millesimals.building_id = buildings.building_id LEFT JOIN owners ON owners.flat_id = millesimals.flat_id LEFT JOIN users ON owners.user_id = users.user_id WHERE millesimal_tables.building_id = ',buildingID,' GROUP BY millesimals.flat_id, users.user_first_name, buildings.building_name' ); PREPARE statement FROM @query; EXECUTE statement; END

The problem is if I dont have any millesimals.millesimal_table stored for a specific buildingID then I get the following error:

Can anybody help me please?