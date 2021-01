How can I disable, remove or hide scrolls bars (vertical & horizontal) from this code?

<div id="meet"></div> <script> const options = { parentNode: document.querySelector('#meet'), width: 700, height: 450, interfaceConfigOverwrite: {GENERATE_ROOMNAMES_ON_WELCOME_PAGE: true}, } meetAPI = new JitsiMeetExternalAPI("[meet.jit.si](https://meet.jit.si)", options); </script>

any help is appreciated