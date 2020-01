Hi,

is there any way how to disable component which contains an input e.g.:

<InputField v-model="inputobject.City" :inputTxt="this.inputobject.City" inputID="city" inputType="text" v-on:changeInput="changingCity" :disabled="isDisabled"> {{ $t('city') }} </InputField>

:disabled="isDisabled

doesn’t help.

Thank you in advance!