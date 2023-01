How to define what type does belong argument in function if it's type can be a custom type Dog | Cat

type Cat = { name: string, meow: () => string, } type Dog = { name: string, bark: () => string, } const cat: Cat = { name: 'Pushok', meow: () => 'meow!' }; const dog: Dog = { name: 'Bobik', bark: () => 'bark!', } function isDog(value: {bark(): string}): value is Dog { return value.bark() === 'bark!'; } function isCat(value: {meow(): string}): value is Cat { return value.meow() === 'meow!'; } export function whatDoesThePetSay(pet: Cat | Dog): string { // firstly i need to define what type pet is and then do functions below if (isCat(pet)) { pet.meow() } if (isDog(pet)) { pet.bark() } } console.log(whatDoesThePetSay(cat)); console.log(whatDoesThePetSay(dog));