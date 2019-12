How to create a php to stre the html form details

i cant able to send the submitted message in my form to my gmail id:

this is my html form which is perfectly working

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>IDECON2K19</title><script type="text/javascript"> function validate() { if(document.signup.fname1.value=="") { alert("Please Enter First Name!"); return false; } if(document.signup.lname1.value=="") { alert("Please Enter Last Name!"); return false; } if(document.signup.uname1.value=="") { alert("Please Enter User Name!"); return false; } if(document.signup.ph1.value=="") { alert("Please Enter phone no.!"); return false; } if(document.signup.fname2.value=="") { alert("Please Enter First Name!"); return false; } if(document.signup.lname2.value=="") { alert("Please Enter Last Name!"); return false; } if(document.signup.uname2.value=="") { alert("Please Enter User Name!"); return false; } if(document.signup.ph2.value=="") { alert("Please Enter phone no.!"); return false; } if(!document.signup.agree.checked) { alert("Please enter the checkbok!"); return false; } alert("Details Entered Successfully"); display(); } function display() { document.writeln('Registration Successfull!!!!'); } </script> </head> <body align="center" background="images\wall.gif"> <table width="100%" height="100%"> <td colspan="2" width="15%"> </td> <td colspan="1" background="images

ew1.jpg" width="70%" height="100%" border="5%"> <h1 align="center"><font color="#0066ff" >IDECON2K19</font></h1> <h2 align ="center"><font color="#0066ff"> REGISTRATION FORM</font></h2> <form name="signup" onsubmit="return validate() method="post" action="form_php.php""> <font face="verdana,arial,helvetica,sanserif" color="#660000" size="2"> <p> Person 1<br/> *First Name:<input type="text" name="fname1" size="20"> *Last Name:<input type="text" name="lname1" size="20"></p> <p style="border"> *Email:<input type="text" name="uname1" size="20">@gmail.com</p> <p style="border"> Gender:<input type="radio" name="gen1" value="male">Male<input type="radio" name="gen" value="female">Female</p> <p> Department:<input type="text" name="dname" size="20"></p> <p> College Name:<input type="text" name="cname" size="20"></p> <p> Ph.no:<input type="text" name="ph1" size="11"></p> <p> Person 2<br/> *First Name:<input type="text" name="fname2" size="20"> *Last Name:<input type="text" name="lname2" size="20"></p> <p style="border"> *Email:<input type="text" name="uname2" size="20">@gmail.com</p> <p style="border"> Gender:<input type="radio" name="gen2" value="male">Male<input type="radio" name="gen" value="female">Female</p> <p> Department:<input type="text" name="dname2" size="20"></p> <p> College Name:<input type="text" name="cname2" size="20"></p> <p> Ph.no:<input type="text" name="ph2" size="11"></p> <p> Idea Category:<select name="Idea Category"> <option selected>Select Category</option> <option name="Country" value="IT based">IT Based</option> <option name="Country" value="ECE&EEE based">ECE&EEE Based</option> <option name="Country" value="Mech based">Mech Based</option> <option name="Country" value="Civil&Other based">Civil&Other Based</option> </select> </p> <p> Idea Description:<br/> <textarea name="message" rows="10" cols="30">Enter your idea description around 150 char here.</textarea> <p align="center"><input type="checkbox" name="agree">registration fee 100Rs(for each) should be paid onspot</p> <p align="center"><input type="submit" value="submit"><input type="reset" value="reset" /></p> </font> </form> </td> <td colspan="2" width="15%"></td> </table> </body> </html>

this is my php code to recieve the email but its not working

<?php if(isset($_POST['email'])) { // CHANGE THE TWO LINES BELOW $email_to = "idecon2k19@gmail.com"; $email_subject = "website html form submissions"; $first_name1 = $_POST['fname1']; // required $last_name1 = $_POST['lname1']; // required $email_from1 = $_POST['uname1']; // required $phone1 = $_POST['ph1']; // not required $gender1 = $_POST['gen1']; // required $dept1 = $_POST['dname1']; // required $collegename1 = $_POST['cname1']; // required $first_name2 = $_POST['fname2']; // required $last_name2 = $_POST['lname2']; // required $email_from2 = $_POST['uname2']; // required $phone2 = $_POST['ph2']; // not required $gender2 = $_POST['gen2']; // required $dept2 = $_POST['dname2']; // required $collegename2 = $_POST['cname2']; // required $email_message = "Form details below.



"; function clean_string($string) { $bad = array("content-type","bcc:","to:","cc:","href"); return str_replace($bad,"",$string); } $email_message .= "First Name1: ".clean_string($first_name1)."

"; $email_message .= "Last Name1: ".clean_string($last_name1)."

"; $email_message .= "Email1: ".clean_string($email_from1)."

"; $email_message .= "Telephone1: ".clean_string($phone1)."

"; $email_message .= "gender1: ".clean_string($gender1)."

"; $email_message .= "department1: ".clean_string($dept1)."

"; $email_message .= "college name1: ".clean_string($collegename1)."

"; $email_message .= "First Name2: ".clean_string($first_name2)."

"; $email_message .= "Last Name: ".clean_string($last_name2)."

"; $email_message .= "Email: ".clean_string($email_from2)."

"; $email_message .= "Telephone: ".clean_string($phone2)."

"; $email_message .= "gender: ".clean_string($gender2)."

"; $email_message .= "department: ".clean_string($dept2)."

"; $email_message .= "college name: ".clean_string($collegename2)."

"; $email_message .= "Idea category: ".clean_string($ideacategory)."

"; $email_message .= "Idea description: ".clean_string($ideadescription)."

"; // create email headers $headers = 'From: '.$email_from."\r

". 'Reply-To: '.$email_from."\r

" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); @mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers); ?> <!-- place your own success html below --> Thank you for contacting us. We will be in touch with you very soon. <?php } die(); ?>

pls someone help me to do it!!!