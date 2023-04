How to create a JSON array with values from DOM(HTML TABLE) when I click a button using JQuery/Javascript?

I have to save/batch update all rows where any rows’ input or select elements contains class bg-warning or save all rows where row’s id contains “trScholar_evt” with a button click. I want to create a JOSN array in the following format using JavaScript or jQuery. My JSON array contains information about the rows and all columns.

//Need a JOSN array in the following format const data = [ { "row_ID": "trScholar_11085716", "row_Data_Attributes": [{"recordid": "11085716", "ownerid": "7147119"}], "row_Class": "", "columns": [ { "column_Header":"Unique Identifier", "column_ID":"scholarUniqueID_11085716", "column_Class": "scholarUniqueID col-id-num", "column_Value":"11085716" }, { "column_Header":"Scholar Last Name", "column_ID":"scholarLastName_11085716", "column_Class": "dataInput scholarLastName", "column_Value":"Conway" }, { "column_Header":"Scholar First Name", "column_ID":"scholarFirstName_11085716", "column_Class": "dataInput scholarFirstName", "column_Value":"Aaron" }, { "column_Header":"Status of Scholar Activit", "column_ID":"activityStatus_11085716", "column_Class": "activityStatus", "column_Value":"Draft" }, { "column_Header":"Grant Fiscal Year", "column_ID":"grantFiscalYear_11085716", "column_Class": "dataInput grantFiscalYear bg-warning", "column_Value":"2019" }, { "column_Header":"Status", "column_ID":"select_status_11085716", "column_Class": "dataInput select_status", "column_Value":"Active" }, { "column_Header":"Scholar E-mail", "column_ID":"scholarEmail_11085716", "column_Class": "dataInput scholarEmail", "column_Value":"aaron.conway@downstate.edu" }, { "column_Header":"Scholar Phone", "column_ID":"scholarPhone_11085716", "column_Class": "dataInput scholarPhone", "column_Value":"315-263-7593" }, { "column_Header":"Scholar Gender", "column_ID":"select_scholarGender_11085716", "column_Class": "dataInput select_scholarGender", "column_Value":"Male" }, { "column_Header":"Race", "column_ID":"select_scholarRace_11085716", "column_Class": "dataInput select_scholarRace", "column_Value":"Black or African American" }, { "column_Header":"Multiple Races", "column_ID":"sscholarMultiRace_11085716", "column_Class": "dataInput scholarMultiRace", "column_Value":"Asian" }, { "column_Header":"Ethinicity", "column_ID":"select_scholarEthinicity_11085716", "column_Class": "dataInput select_scholarEthinicity", "column_Value":"Not Hispanic or Latino or Spanish Origin" }, { "column_Header":"Home State", "column_ID":"select_scholarState_11085716", "column_Class": "dataInput select_scholarState", "column_Value":"NY" }, { "column_Header":"Academic Level", "column_ID":"select_undergraduateGraduate_11085716", "column_Class": "dataInput select_undergraduateGraduate", "column_Value":"Doctoral" }, { "column_Header":"Major Studies", "column_ID":"select_majorStudies_11085716", "column_Class": "dataInput select_majorStudies", "column_Value":"Anesthesia" }, { "column_Header":"If other, identify Major Study", "column_ID":"otherMajorStudy_11085716", "column_Class": "dataInput majorStudies", "column_Value":"Medicine" }, { "column_Header":"Future Focus Area", "column_ID":"select_futureFocusArea_11085716", "column_Class": "dataInput select_futureFocusArea bg-warning", "column_Value":"Dentistry" }, { "column_Header":"if other, identify Future Focus Area", "column_ID":"inputFutureFocusArea_11085716", "column_Class": "dataInput futureFocusArea", "column_Value":"Test future Focus Area" }, { "column_Header":"Intended Specialty", "column_ID":"select_intendedSpecialty_11085716", "column_Class": "dataInput select_intendedSpecialty bg-warning", "column_Value":"Allergy and immunology" }, { "column_Header":"if other, identify Intended Specialty", "column_ID":"inputIntendedSpecialty_11085716", "column_Class": "dataInput intendedSpecialty", "column_Value":"Test Intended Specialty" }, { "column_Header":"Full Time or Part Student", "column_ID":"select_FullTimePartTime_11085716", "column_Class": "dataInput select_FullTimePartTime bg-warning", "column_Value":"Full Time" }, { "column_Header":"Intended Profession", "column_ID":"txtIntendedProfession_11085716", "column_Class": "dataInput txtIntendedProfession bg-warning", "column_Value":"Test Intended Profession" }, { "column_Header":"Degree Awarded", "column_ID":"txtDegreeAwarded_11085716", "column_Class": "dataInput txtDegreeAwarded bg-warning", "column_Value":"Test Degree Awarded" }, { "column_Header":"2019 Scholarship Amount Awarded", "column_ID":"2019scholarshipAmount_11085716", "column_Class": "dataInput 2019scholarshipAmount bg-warning", "column_Value":"100" }, { "column_Header":"2020 Scholarship Amount Awarded", "column_ID":"2020scholarshipAmount_11085716", "column_Class": "dataInput 2020scholarshipAmount bg-warning", "column_Value":"200" }, { "column_Header":"2021 Scholarship Amount Awarded", "column_ID":"2021scholarshipAmount_11085716", "column_Class": "dataInput 2021scholarshipAmount bg-warning", "column_Value":"300" }, { "column_Header":"2022 Scholarship Amount Awarded", "column_ID":"2022scholarshipAmount_11085716", "column_Class": "dataInput 2022scholarshipAmount bg-warning", "column_Value":"400" }, { "column_Header":"Amount Awarded to Date", "column_ID":"scholarshipAwardforAcademicYear_11085716", "column_Class": "dataInput scholarshipAwardforAcademicYear", "column_Value":"21000" }, { "column_Header":"School Attended", "column_ID":"schoolAttended_11085716", "column_Class": "dataInput schoolAttended", "column_Value":"State University of New York Downstate Medical Center College of Medicine" }, { "column_Header":"School City", "column_ID":"schoolCity_11085716", "column_Class": "dataInput schoolCity", "column_Value":"Brooklyn" }, { "column_Header":"School State", "column_ID":"select_schoolState_11085716", "column_Class": "dataInput select_schoolState", "column_Value":"NY" }, { "column_Header":"Year of Graduation", "column_ID":"yearofGraduation_11085716", "column_Class": "dataInput yearofGraduation", "column_Value":"N/A" }, { "column_Header":"Anticipated Year of Graduation", "column_ID":"anticipatedYearofGraduation_11085716", "column_Class": "dataInput anticipatedYearofGraduation", "column_Value":"2022" } ] } ]

Unique Identifier Scholar Last Name Scholar First Name Status of Scholar Activity Grant Fiscal Year Status Scholar E-mail Scholar Phone Scholar Gender Race Multiple Races Ethinicity Home State Academic Level Major Studies If other, identify Major Study Future Focus Area if other, identify Future Focus Area Intended Specialty if other, identify Intended Specialty Full Time or Part Student Intended Profession Degree Awarded 2019 Scholarship Amount Awarded 2020 Scholarship Amount Awarded 2021 Scholarship Amount Awarded 2022 Scholarship Amount Awarded Amount Awarded to Date School Attended School City School State Year of Graduation Anticipated Year of Graduation 11085716 Draft Active Inactive Female Male Asian Black or African American Hispanic or Latino or Spanish Origin Not Hispanic or Latino or Spanish Origin AL NY Associates Bachelors Masters Doctoral Anesthesia Behavioral Health Dentistry Physician Allergy and immunology Anesthesiology Full Time Part Time AL NY X Active Inactive Female Male Asian Black or African American Hispanic or Latino or Spanish Origin Not Hispanic or Latino or Spanish Origin AL NY Associates Bachelors Masters Doctoral Anesthesia Behavioral Health Dentistry Physician Allergy and immunology Anesthesiology Full Time Part Time AL NY X

