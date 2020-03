How to concate for loop with html

Is there any one who can help me out with concatination

<?php date_default_timezone_set("Asia/Kolkata"); $startTime = strtotime(date("H:i:s",strtotime('00:00:00'))); $endTime = strtotime(date('H:i:s',strtotime('23:59:00'))); $days = ['Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday','Saturday','Sunday']; $doc_id ='921007GAURAV984934'; $hp_id = 'INRJAPPO2E381F220220'; $stmt = $con->prepare('SELECT * FROM tb_doc_loc WHERE doc_id=? AND hp_id= ?'); $stmt->bind_param('ss',$doc_id,$hp_id); $stmt->execute(); $res = $stmt->get_result(); while($row = $res->fetch_array()){ $data = $row['datas']; } $datas = explode(',',$data); $chunk = array_chunk($datas,5); for($i=0;$i<count($chunk);$i++){ if($chunk[$i][0] === $days[$i]){ echo'<tr> <td> <div class=" form-check" style="margin-top: 7px;"> <input class="form-check-input" type="checkbox" name="days[]" value="'.$chunk[$i][0].'" checked="checked"> '.$chunk[$i][0].' </div> </td> <td> <div class="form-group"> <div class="row"> <div class="col-sm-6"> <label>Morning Timings</label><br> <select class="selectpicker " id="'.$chunk[$i][0].'_Morning_time" title="Select Timings" multiple data-max-options="2" data-size="5" >'; for($i=$startTime;$i<=$endTime;$i = $i + 30*60){echo'<option value="'.date('H:i',$i).'">'.date('H:i',$i).'</option>'}; '</select> </div> <div class="col-sm-6"> <label>Evening Timings</label><br> <select class="selectpicker" id="'.$chunk[$i][0].'_Evening_time" title="Select Timings" multiple data-max-options="2" data-size="5">'; for ($i=$startTime;$i<=$endTime;$i = $i + 30*60){'<option value="'.date('H:i',$i).'">'.date('H:i',$i).'</option>'}; '</select> </div> </div> </div> </td> </tr>'; } } ?>