Here on the forum webpage of SitePoint I try to change the background color of each child element of the top sticky menu, on mousehover event, but I fail to do so with the following code.

document.querySelector('.contents').querySelectorAll('*').forEach( (element)=>{ element.addEventListener('mousehover', ()=>{ element.style.background = "red"; }); });

How to change the background color of an element, on mousehover event, with vanilla JavaScript?