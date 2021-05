You can’t call PHP functions/classes from Twig directly, you’d need to define them in Twig first.

$twig = new Environment(...); $twig->addFunction( new TwigFunction('url', function (string $url) { return Helper::url($url); }) );

And then in your template you can do:

{{ url('/link') }}

( url here is the first parameter passed to the TwigFunction class)

PS If you’re on PHP 7.4 or higher you can replace this

function (string $url) { return Helper::url($url); }

with this

fn (string $url) => Helper::url($url)

Same thing, different syntax.