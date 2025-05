Hello everyone, I need your help.

I can’t calculate subtotal and total using GROUP BY ROLLUP syntax in DB SQL Server 2019.

I need this return

|C | C_CO | orderid | SalesTotal | |----|---------|----------|------------| |7 | 710 |1 | 4 | |7 | 7 |subtotal | 4 | |8 | 810 |2 | 8 | |8 | 830 |2 | 10 | |8 | 8 |subtotal | 18 | |E | E10 |3 | 2 | |E | E40 |3 | 2 | |E | E |subtotal | 4 | | | |total | 26 |

Instead I have this DB FIDDLE

Can you help me?

Thanks in advance for any help