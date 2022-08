Hi all, how are you doing? How to blur body when mobile menu is opened?

I tried something like this, but that affects my mobile menu I just want background to be blured not menu.

CSS:

body.blur > *:not(.menu) {

filter: blur(5px);

} menu is just a ul and it is a sidebar on mobile devices

JS:

hamburger.addEventListener(“click”, () => {

hamburger.classList.toggle(“active”);

menu.classList.toggle(“open”);

body.classList.toggle(“fixed”);

body.classList.toggle(“blur”);

});