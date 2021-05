You’ll need to do something like this.

Add the flex-wrap class to the navbar element and then remove your row and col divs for the text. then add a class of rowtop to the p element.

e.g.

<div class="navbar navbar-expand-lg navbar-default navbar-dark fixed-top flex-wrap"> <p class="rowtop white small text-center">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit</p> <a href="/" class="navbar-brand"> <img src="http://placekitten.com/200/100"> </a> etc... as before ....

Then use CSS to stretch the message.

.rowtop{ width:100%; flex:1 0 100%; color:#fff; }

That should get you close