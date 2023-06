How to add other sites in refferer

i am trying to add 2 more site as refferer

location /folder1/ { add_header Content-disposition "attachment; filename=$1"; default_type application/octet-stream; if ($http_referer !~ "https://site1.com/"){ return 403; } }

if i try to add site2.com in refferer nginx won’t start

location /folder1/ { add_header Content-disposition "attachment; filename=$1"; default_type application/octet-stream; if ($http_referer !~ "https://site1.com/.https://site2.com"){ return 403; } }

also tried this one still no success

location /folder1/ { add_header Content-disposition "attachment; filename=$1"; default_type application/octet-stream; if ($http_referer !~ "https://site1.com/"."https://site2.com"){ return 403; } }

any solution i mean how to add more site in refferer list