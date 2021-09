How to add Expires headers into WP?

Is it possible to use also PHP ini as there is mod_expires?

## EXPIRES HEADER CACHING ## <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive On ExpiresByType image/jpg "access 1 year" ExpiresByType image/jpeg "access 1 year" ExpiresByType image/gif "access 1 year" ExpiresByType image/png "access 1 year" ExpiresByType image/svg "access 1 year" ExpiresByType text/css "access 1 month" ExpiresByType application/pdf "access 1 month" ExpiresByType application/javascript "access 1 month" ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month" ExpiresByType image/x-icon "access 1 year" ExpiresDefault "access 3 days" </IfModule> ## EXPIRES HEADER CACHING ##