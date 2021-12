How to add a repeating-conic-gradient to a pattern

I am trying to create this image using a conic-gradient.

I am able to create the pattern using a linear gradient, but how would I be able to create this using a conic-gradient?

Is this able to be done?

background: repeating-conic-gradient(teal, black 0.00306deg);

I made 1 gradient box here as an example: https://jsfiddle.net/ry1qmuhd/

Here is another one I made, trying to create a pattern out of it.

I got close here: https://jsfiddle.net/4aq5g63p/

How would I make a pattern out of this?



.one { background: repeating-conic-gradient(teal, black 0.00306deg) 80px 80px/10px 10px no-repeat, linear-gradient(black, black) 75px 75px /20px 20px no-repeat, repeating-conic-gradient(orange, black 0.00306deg) 70px 70px/30px 30px no-repeat, linear-gradient(black, black) 65px 65px /40px 40px no-repeat, repeating-conic-gradient(teal, black 0.00306deg) 60px 60px/50px 50px no-repeat, linear-gradient(black, black) 55px 55px /60px 60px no-repeat, repeating-conic-gradient(orange, black 0.00306deg) 50px 50px/70px 70px no-repeat, linear-gradient(black, black) 45px 45px /80px 80px no-repeat, repeating-conic-gradient(teal, black 0.00306deg) 40px 40px/90px 90px no-repeat, linear-gradient(black, black) 35px 35px /100px 100px no-repeat, repeating-conic-gradient(orange, black 0.00306deg) 30px 30px/110px 110px no-repeat, linear-gradient(black, black) 25px 25px /120px 120px no-repeat, repeating-conic-gradient(teal, black 0.00306deg) 20px 20px/130px 130px no-repeat, linear-gradient(black, black) 15px 15px /140px 140px no-repeat, repeating-conic-gradient(orange, black 0.00306deg) 10px 10px/150px 150px no-repeat, linear-gradient(black, black) 5px 5px /160px 160px no-repeat, repeating-conic-gradient(teal, black 0.00306deg) 0 0/ 165px 165px no-repeat; }

Here is a pattern gradient I made: https://jsfiddle.net/Lk9fjob1/

background-image: linear-gradient(var(--color-a) 5px, #0000 5px), linear-gradient(90deg, var(--color-a) 5px, #0000 5px), linear-gradient(var(--color-b) 10px, #0000 10px 160px, var(--color-b) 160px), linear-gradient(90deg, var(--color-b) 10px, #0000 10px 160px, var(--color-b) 160px),

And another one that is written this way: https://jsfiddle.net/mk1ywjeL/