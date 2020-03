How fix controller loads "home()" method everytime

public function __construct() { parent::__construct(); if (!$this->session->userdata('id')) { redirect('logins/index'); } $this->home(); }

So whenever you invoke this class, it calls its parent constructor, then it checks if the user is logged in and forces a redirect, otherwise it calls $this->home() with no parameter.

public function home($page='main')

The home function has an optional parameter, which if undefined is set to ‘main’.

Your constructor calls home with no parameter, so $page will always be ‘main’.