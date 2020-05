How extract arrays from array depend on values

My array is

$arr = array( 'global' => array( array('tabs', 'tabs', 'tabs', array( 'Main' => 'main', 'Gallery' => 'galleryID', 'mera' => 'mera', )), array('main','div', 'div'), array('egice', 'Eice', 'text', '', ''), array('closeHere', 'closeHere', 'closeHere'), array('galleryID','div', 'div'), array('gallery', 'Gallery #1', 'image', '', ''), array('closeHere', 'closeHere', 'closeHere'), array('networking', 'div', 'div'), array('siLype', 'SiLype', 'text', '', ''), array('gpXCge', 'GpXCge', 'toggle_button', '1', 'Yes', 'No', ''), array('closeHere', 'closeHere', 'closeHere'), array('mera', 'div', 'div'), array('maimera', 'Maimera', 'repeatedText', 'resYI', 'GYL',''), array('closeHere', 'closeHere', 'closeHere'), array( 'moures','div', 'div'), array('meLmo', 'MeLmo', 'text', '', ''), array('cYSlot', 'CYSlot', 'text', '', ''), array('closeHere', 'closeHere', 'closeHere'), array('clT', 'clT', 'clT'), ), );

How can I separate it to multiple array when value is “div” close the array and generate a new one .

I had tried here to do it but I can’t

https://3v4l.org/ppj1O

Could you help?