How do i submit current date and time in database with a form?

<form class="form-horizontal" method="post" action="" enctype="multipart/form-data"> <input type="hidden" name="ronel" value=""> <fieldset style="position:relative; width:73.05%; height:50px; border:1px solid gray;"> <div class="form-group" style="position:relative; left:80px; top:-8px;"> <label style="position:relative; right:80px; top:25px;" for="inputEmail" class="col-lg-3"><b>Location:</b></label> <div class="col-lg-9"> <textarea name="location" class="form-control" rows="2" cols="56" maxlength="100" onkeyup="textCounter(this,'counter5',100);"></textarea><input style="position:absolute; left:54%; bottom:0px;" disabled maxlength="3" size="2" value="100" id="counter5"> </div> </div> <div class="form-group" style="position:absolute; left:638px; bottom:22px;"> <label style="position:relative; right:55px; top:19px;" for="inputEmail" class="col-lg-3"><b>Date:</b></label> <div class="col-lg-9" id="date"> <input type="date" name="date" class="form-control"> </div> <script> var dt = new Date(); document.getElementById("date").innerHTML = dt.toLocaleDateString(); </script> </div> <div class="form-group" style="position:relative; left:780px; bottom:54px;"> <label style="position:relative; right:60px; top:18px;" for="inputEmail" class="col-lg-3"><b>Time:</b></label> <div class="col-lg-9" id="time"> <input type="time" name="time" class="form-control"> </div> <script> var dt = new Date(); document.getElementById("time").innerHTML = dt.toLocaleTimeString(); </script> </div> </fieldset> <div class="form-group" style="position:absolute; left:33px;"> <div class="col-lg-12"> <button class="button1" type="reset" class="btn btn-default">Cancel</button> <button class="button1" type="submit" class="btn btn-primary" onClick="confSubmit(this.form);">Submit</button> <style> .button1:hover { background-color: #555555; color: aqua; border: 3px solid grey; } </style> </div> </div> </div> </form>