How do I show success message after submit and route to a url

The script below is from bootstrap, every time I click submit it routes to the url but if input is missing it will still redirect it does not stop and let the user correct the input. How can I correct this?

<script> // Example starter JavaScript for disabling form submissions if there are invalid fields (function() { 'use strict'; window.addEventListener('load', function() { // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation'); // Loop over them and prevent submission var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) { form.addEventListener('submit', function(event) { if (form.checkValidity() === false) { event.preventDefault(); event.stopPropagation(); alert("failed"); } form.classList.add('was-validated'); alert("sucess"); location.replace("https://www.google.com/"); }, false); }); }, false); })(); </script>