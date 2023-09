How do I rotate one image that is on top of a second background image?

VSCode

================================

– index.html code:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport", content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="image.css"> </head> <body> <div id="canvasContainer"> <canvas id="canvas" width="900" height="520"></canvas> </div> <script src="image.js"></script> </body> </html>

================================

– image.js code:

const cCanvas = document.getElementById('canvas'); cCanvas.width = 600; cCanvas.height = 300; const cContext = cCanvas.getContext('2d'); const cBackgroundImage = new Image(); const cBackgroundWidth = cCanvas.width; let lBackgroundHeight; const cCarImage = new Image(); const cCarImageWidth = 40; const cCarImageHeight = 100; let lCarImageX; let lCarImageY; document.addEventListener('DOMContentLoaded', (ev) => { cBackgroundImage.onload = function () { cCarImage.onload = function () { const cAspectRatio = cBackgroundImage.naturalWidth / cBackgroundImage.naturalHeight; lBackgroundHeight = cCanvas.height = cBackgroundWidth / cAspectRatio; lCarImageX = cBackgroundWidth / 2 - cCarImageWidth / 2; lCarImageY = lBackgroundHeight - cCarImageHeight; cContext.drawImage(cBackgroundImage, 0, 0, cBackgroundWidth, lBackgroundHeight); cContext.drawImage(cCarImage, lCarImageX, lCarImageY, cCarImageWidth, cCarImageHeight); } cCarImage.src = "Car.jpg"; } cBackgroundImage.src = "Streets.jpg"; } ) document.body.addEventListener("keydown", e =>{ e.preventDefault(); switch(e.key){ case 'ArrowUp': lCarImageY -= 10; break; case 'ArrowDown': lCarImageY += 10; break; case 'ArrowLeft': lCarImageX -= 10; break; case 'ArrowRight': lCarImageX += 10; break; } render(); }) function render(){ cContext.clearRect(0, 0, cCanvas.width, cCanvas.height); cContext.drawImage(cBackgroundImage, 0, 0, cBackgroundWidth, lBackgroundHeight); cContext.drawImage(cCarImage, lCarImageX, lCarImageY, cCarImageWidth, cCarImageHeight); }

================================

– This code puts a car on a street background. The arrow keys move the car on the street.

I want the car to also turn 90 degrees when the keyboard letter “l” is entered.

================================

– This was added to < body > html:

<div style="margin: 8px"> <img id="CarRotate" src="Car.jpg" /> </div>

================================

– In image.js, this

const cCarImage = new Image();

was replaced with this.

// const cCarImage = new Image(); const cCarImage = document.getElementById('CarRotate');

================================

– Two lines of code were deleted

document.addEventListener('DOMContentLoaded', (ev) => { cBackgroundImage.onload = function () { // cCarImage.onload = function () { ... } // cCarImage.src = "Car.jpg"; } cBackgroundImage.src = "Streets.jpg"; } )

================================

– This was added to switch(e.key)

case 'l': cCarImage.style.transform = 'rotate(90deg)'; break;

================================

– Unfortunately, this displays “two” cars on the street. One car is moved by the arrows. The other car rotates.

What do I change to combine the movements into one car?

Streets.jpg => https://snipboard.io/4YgDaf.jpg

Car.jpg => https://snipboard.io/ptkWjJ.jpg