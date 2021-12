How do I get this AJAX form to function properly

Hi all, when I click on the send message button in this AJAX form, it displays both the success and fail messages in the success div class only, how do I configure it to display the success and fail functions in their respective div class. Thank you

Here is the HTML

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>Ajax Contact Form</title> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"> </head> <body> <!-- ajax contact form --> <section style="margin-top: 50px;"> <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-md-8"> <div class="card"> <h5 class="card-header">Ajax Contact Form</h5> <div class="card-body"> <form class="contact__form" method="post" action="mail.php"> <!-- form message --> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="alert alert-success contact__msg" style="display: none" role="alert"> Your message was sent successfully. </div> </div> </div> <!-- end message --> <!-- form element --> <div class="row"> <div class="col-md-6 form-group"> <input name="name" type="text" class="form-control" placeholder="Name" required> </div> <div class="col-md-6 form-group"> <input name="email" type="email" class="form-control" placeholder="Email" required> </div> <div class="col-md-6 form-group"> <input name="phone" type="text" class="form-control" placeholder="Phone" required> </div> <div class="col-md-6 form-group"> <input name="subject" type="text" class="form-control" placeholder="Subject" required> </div> <div class="col-12 form-group"> <textarea name="message" class="form-control" rows="3" placeholder="Message" required></textarea> </div> <div class="col-12"> <input name="submit" type="submit" class="btn btn-success" value="Send Message"> </div> </div> <!-- end form element --> </form> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> <script src="main.js"></script> </body> </html>

And this is the JavaScript

(function ($) { 'use strict'; var form = $('.contact__form'), message = $('.contact__msg'), form_data; // Success function function done_func(response) { message.fadeIn().removeClass('alert-danger').addClass('alert-success'); message.text(response); setTimeout(function () { message.fadeOut(); }, 2000); form.find('input:not([type="submit"]), textarea').val(''); } // fail function function fail_func(data) { message.fadeIn().removeClass('alert-success').addClass('alert-success'); message.text(data.responseText); setTimeout(function () { message.fadeOut(); }, 2000); } form.submit(function (e) { e.preventDefault(); form_data = $(this).serialize(); $.ajax({ type: 'POST', url: form.attr('action'), data: form_data }) .done(done_func) .fail(fail_func); }); })(jQuery);

And here is the PHP