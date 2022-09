How do I fix it?

can you arrangement this

<tbody> <?php $results=$stm->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); $cnt=1; $total= 0; foreach ($results as $row) { ?> <tr> <td><?php echo $row['id']; ?></td> <td><?php echo $row['name']; ?></td> <td><?php echo $row['birth']; ?></td> <td><?php echo $row['fixation_t']; ?></td> <td><?php echo $row['doctor']; ?></td> <td><?php echo '<span class="badge badge-pill badge-success">Qty '.$row['Impalnt_n'].'</span>'; ?></td> <td><?php echo $row['type']; ?></td> <td>$<?php echo $totalmarks=$row['Cost']; ?></td> <td>$<?php echo $totalcount=$row['id']; ?></td> <td> <a href="edit_pateint.php?id=<?php echo htmlentities($row['id']);?>" class="btn btn-warning btn-sm"><i class="fa fa-edit"></i></a> <a href="patietlist.php?del=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn btn-danger btn-sm"><i class="fa fa-trash"></i></a> </td> </tr> <?php $totlcount+=$totalmarks; $total+=$totalcount; }?> <tr> <th scope="row" colspan="4" style="text-align: center">Total Cost</th> <td colspan="2" style="text-align: left"><b><?php echo htmlentities($totlcount);?></td> </tr> <tr> <th scope="row" colspan="4" style="text-align: center">count</th> <td colspan="2" style="text-align: left"><b> <?php echo $total; ?></td> </tr> </tbody>