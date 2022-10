How do I filter the text, “positivity” while preserving parents. Note the parents are in ascending order. Example if you have ‘the class child-1’ is a child child-2 is another child and so on. When you have a class child-0 followed by another child-0 the first class child-0 has no children. Pure javascript please. Thanks in advance.

<!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <form> <input type="text" id="searchFilter" name="searchFilter" placeholder="Search" onkeyup="filterItems(this);"> <select id="help-my-brother" name="ddVehicles" size="4"> <option value="-1">None</option> <option class="child-0" value="1">United States</option> <option class="child-0" value="2">Australia</option> <option class="child-0" value="3">Brazil</option> <option class="child-1" value="4"> Iceland</option> <option class="child-2" value="5"> UK</option> <option class="child-0" value="6">Germany</option> <option class="child-1" value="7"> Italy</option> <option class="child-2" value="8"> France</option> <option class="child-3" value="9"> China</option> <option class="child-4" value="10"> positivity</option> <option class="child-0" value="11">Japan</option> <option class="child-0" value="12">Argentina</option> <option class="child-0" value="13">Colombia</option> <option class="child-0" value="14">Mexico</option> <option class="child-0" value="15">Chile</option> <option class="child-0" value="16">Venezuela</option> <option class="child-0" value="17">Peace and love</option> <option class="child-0" value="18">Florida</option> <option class="child-1" value="19"> Hug</option> <option class="child-2" value="20"> Action</option> <option class="child-3" value="21"> Adaptable</option> <option class="child-4" value="22"> positivity</option> <option class="child-0" value="23">Love</option> <option class="child-1" value="24"> charisma</option> <option class="child-2" value="25"> Charm</option> <option class="child-3" value="26"> positivity</option> <option class="child-4" value="27"> Friend</option> <option class="child-0" value="28">Peru</option> <option class="child-1" value="29"> clarity</option> <option class="child-0" value="30">collaboration</option> <option class="child-0" value="31">companionship</option> <option class="child-0" value="32">Communication</option> <option class="child-0" value="33">reliable</option> </select> </form> <script> var optionsCache = []; function filterItems(el) { var value = el.value.toLowerCase(); var form = el.form; var opt, sel = form.ddVehicles; if (value == '') { restoreOptions(); } else { // Loop backwards through options as removing them modifies the next // to be visited if go forwards for (var i = sel.options.length - 1; i >= 0; i--) { opt = sel.options[i]; if (opt.text.toLowerCase().indexOf(value) == -1) { sel.removeChild(opt) } } } } // Restore select to original state function restoreOptions() { var sel = document.getElementById('help-my-brother'); sel.options.length = 0; for (var i = 0, iLen = optionsCache.length; i < iLen; i++) { sel.appendChild(optionsCache[i]); } } window.onload = function () { // Load cache var sel = document.getElementById('help-my-brother'); for (var i = 0, iLen = sel.options.length; i < iLen; i++) { optionsCache.push(sel.options[i]); } } </script> </body> </html>