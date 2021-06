As per my knowledge, you might need to swap the <iframe> for HTML5 <video> . To play the video you will then need to add some JavaScript.

Javascript code can be

const myVideo = document.getElementById('video'); const myButton = document.querySelector('button'); myButton.addEventListener('click', function() { myVideo.play(); });

Also, the HTML code will remain same

<video id="video"> <source src="https://drive.google.com/uc?export=download&id=YourVideoIdHere" type='video/mp4'> </video>

Please let me know if this code works