How do I change this hover function to a clickable one?

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_dropdown_text

The above page explains how to show a dropdown menu by hovering over a link:

.dropdown { position: relative; display: inline-block; } .dropdown-content { display: none; position: absolute; background-color: #f9f9f9; min-width: 160px; box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2); padding: 12px 16px; z-index: 1; } .dropdown:hover .dropdown-content { display: block; } <div class="dropdown"> <span>Mouse over me</span> <div class="dropdown-content"> <p>Hello World!</p> </div> </div>

However, I want to execute the code when it is clicked on. How do I change it? Changing hover to click doesn’t work.