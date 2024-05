How can I make the ddChild dropdown conditionally required and its selected value should not be the initial value(which is value=“”), but only if the ddParent dropdown’s selected value is 3, using the jQuery Validation Plugin.

<form id="myForm"> <select name="ddParent" id="ddParent"> <option value="">Please select</option> <option value="1">Option 1</option> <option value="2">Option 2</option> <option value="3">Option 3</option> </select> <select name="ddChild" id="ddChild"> <option value="">Please select</option> <option value="1">Option 1</option> <option value="2">Option 2</option> <option value="3">Option 3</option> </select> </form>