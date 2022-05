How can I make an array instaed of nested arrays in Javascript from myArray?

I need to split riskTypeNo from each object and then assign selectedValue to each value and then create an array with all the objects. With my code I am getting nested arrays

const myArray = [ { "fieldID": 1681977, "riskTypeNo": "A1;M1", "selectedValue": "4" }, { "fieldID": 1681984, "riskTypeNo": "C6;M1", "selectedValue": "1" }, { "fieldID": 1682084, "riskTypeNo": "A13;C6;M1;D5", "selectedValue": "3" } ]; console.log( myArray.map(item1 => { const riskTypeNo = item1.riskTypeNo.split(";").map(item2 => ({ "riskTypeNo": item2, "selectedValue": item1.selectedValue })); return riskTypeNo; }) ); Desired Result is: [ { riskTypeNo: "A1", selectedValue: "4" }, { riskTypeNo: "M1", selectedValue: "4" }], [{ riskTypeNo: "C6", selectedValue: "1" }, { riskTypeNo: "M1", selectedValue: "1" }], [{ riskTypeNo: "A13", selectedValue: "3" }, { riskTypeNo: "C6", selectedValue: "3" }, { riskTypeNo: "M1", selectedValue: "3" }, { riskTypeNo: "D5", selectedValue: "3" } }]