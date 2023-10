How can I guarantee that the all callback functions of the first Ajax API call have finished executing before initiating the 2 call in JavaScript?

I have a function called createNewKeyProgressType that triggers when I click a button, invoking UpdateL2AndGetL3 which contains two Ajax API calls. I want to ensure that everything(all callback functions) are completed after the first call, which looks like this: smartConnectSave(“/API/1/leveltwo/”, “VmQEZWNQBEhyZ2kDXDR0AUJTBUoMdHwBCgwO”, JSON.stringify(arrData), processCreateNewKeyProgressType, keyProgressTypeObj);. Only then do I want to proceed with the second Ajax API call: smartConnectGet(“/API/1/levelthree/”, “Aw93R3dwYnRhHGdTSmNAA2oGelFXWE1FCgQJBQ~~”, arrData, 0, processGetTypeProcessDataPoints, dataObject);

Please be aware that the Ajax API call within the callback functions can be conditional. How can I ensure that the first Ajax API call(smartConnectSave(“/API/1/leveltwo/”, “VmQEZWNQBEhyZ2kDXDR0AUJTBUoMdHwBCgwO”, JSON.stringify(arrData), processCreateNewKeyProgressType, keyProgressTypeObj);) in my UpdateL2AndGetL3 function is completed before proceeding with the second Ajax API call: smartConnectGet(“/API/1/levelthree/”, “Aw93R3dwYnRhHGdTSmNAA2oGelFXWE1FCgQJBQ~~”, arrData, 0, processGetTypeProcessDataPoints, dataObject);?