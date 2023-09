How can I assign to btnReviewerHistory like $newReviewerModal.on('hidden.bs.modal', function (e) { resetModal(); });

I have 2 states/DOM HTML for $btnReviewerHistory. I want to assign function btnReviewerHistory(ownerID) when btnReviewerHistory has only “btn” class like the way it is in the example below: $newReviewerModal.on(‘hidden.bs.modal’, function (e) { resetModal(); });

I have done it using the following but looking for a syntax like $newReviewerModal.on(‘hidden.bs.modal’, function (e) { resetModal(); });

<button id="btnReviewerHistory" class="btn" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapseReviewerHistory" aria-expanded="true" aria-controls="collapseReviewerHistory"> <i class="fa blue-text fa-minus-square"></i> Reviewer History </button> <button id="btnReviewerHistory" class="btn collapsed" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapseReviewerHistory" aria-expanded="false" aria-controls="collapseReviewerHistory"> <i class="fa blue-text fa-plus-square"></i> Reviewer History </button> $btnReviewerHistory.off("click").on("click", function () { return btnReviewerHistory(ownerID); }); function btnReviewerHistory(ownerID) { try { if (!$("#collapseReviewerHistory").hasClass("show")) { if(!$("#tblReviewerHistory").length) { loadReviewerHistoryReport(ownerID); } } } catch (ex) { alert("Error in btnReviewerHistory(): " + ex); disableAll(); } } $newReviewerModal.on('hidden.bs.modal', function (e) { resetModal(); });

My intention is to avoid checking the following all the time: if (!$(“#collapseReviewerHistory”).hasClass(“show”))…